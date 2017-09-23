Зидан: «У „Реала“ впереди гораздо лучшие дни»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своих подопечных над «Алавесом» (2:1) в последнем туре чемпионата Испании.

«У нас будут гораздо лучшие дни, и „Реал“ будет играть намного лучше, но самое главное, что мы достигли своей цели в конкретном матче.

Я очень доволен Себальосом. Этот парень хочет прогрессировать, у него будут возможности, чтобы проявить себя. Он провел отличный матч, дело не только в голах.

Роналду? Когда ты не забиваешь, то расстраиваешься, однако Криштиану спокоен. Он хочет забить, и у него были шансы. Мы знаем, что он в любой момент может решить исход матча».

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