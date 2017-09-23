«Ювентус» разгромил «Торино» в дерби

В матче 6-го тура Серии А «Ювентус» разгромил «Торино».
Турин, стадион «Альянц Стэдиум».
«Ювентус» - «Торино» - 4:0 (2:0)
Голы: Дибала 16, 90+1, Пьянич 40, Алекс Сандро 57.
«Ювентус»: Буффон, Бенатиа, Алекс Сандро, Лихтштайнер, Кьеллини, Куадрадо (Бернардески 62), Матюиди (Бентанкур 72), Пьянич, Дуглас Коста, Дибала, Манджукич (Игуаин 80).
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
«Торино»: Сиригу, Нкулу, де Сильвестри, Ансальди, Войнович, Ринкон, Базелли, Яго Фальке (Аккуа 30), Льяич, Ньянг, Белотти.
Главный тренер: Синиша Михайлович.
Предупреждения: Базелли 10, Льяич 39, Бенатиа 45, Аккуа 83.
Судья: Пьеро Джакомелли.
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