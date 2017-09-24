Матчи против «Ромы» и «Интера» могут стать решающими для Монтеллы в «Милане»

По информации итальянских источников, сегодня состоялась встреча между тренером «Милана» Винченцо Монтеллой и директорами «россонери» Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли. Руководство клуба недовольно результатами «красно-черных» — в частности, последним поражением «Милана» в Серии А от «Сампдории».

Боссы «россонери» считают, что с таким составом «Милан» должен идти без поражений в матчах с соперниками, которые объективно слабее, а потому Монтелла должен доказать свою профпригодность. Ближайшие два поединка чемпионата против «Ромы» и «Интера» могут решить судьбу наставника, хоть это будет и непростое испытание.

Завтра «Милану» предстоит встретиться с «Риекой» в рамках второго раунда Лиги Европы.

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