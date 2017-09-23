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«Сампдория» нанесла поражение «Милану»

сегодня, 15:26
СампдорияСампдория2 : 0МиланМиланМатч завершен

В поединке 6-го тура Серии А «Сампдория» в родных стенах переиграла «Милан».

Генуя, стадион «Луиджи Феррарис» 

«Сампдория» – «Милан» – 2:0 (0:0)
Голы: Д. Сапата 72, Альварес 90+1.

«Сампдория»: Пуджони, Бережински, Сильвестре, Феррари, Стринич, Баррето, Торрейра (Капецци 90+3), Прат (Альварес 90+1), Рамирес (Верре 84), Квальярелла, Д. Сапата.
Главный тренер: Марко Джампаоло.

«Милан»: Доннарумма, К. Сапата, Бонуччи, Романьоли, Абате (Борини 82), Кессье, Билья, Бонавентура (Чалханоглу 78), Родригес, Сусо (Кутроне 78), Калинич.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.

Предупреждения: Доннарумма 72, Бонуччи 83

Судья: Паоло Валери.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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Все комментарии
sir_Alex
сегодня в 15:54
Досвидос, Монтелла!))
bexxx ответил elmi.eyubov
сегодня в 15:51
elmi.eyubov:
Кто бы что не говорил, но Милану пока рано говорить о 3-4 ых местах, проблем у Монтеллы полно, как и новичков. Россонери нужно как минимум пару сезонов, чтобы весь состав сыгрался. Сампа заслуженно победила.
Тут дело в тренере а не в игроках. Они сами не хотели играть и не стремились. Как будто ничья для них будет успехам. Не нужен такой тренер милану который боится
juvenale
сегодня в 15:50
красава сампа!!!!вот вам и 200 млн на трансферы
HUNTERok
сегодня в 15:49
Позорище, блин)
Почему Сапаты до сих пор в составе? Неужели этого состава не хватает для того, чтобы создавать опасные моменты, нанести десяток-другой ударов по воротам соперника?
Что за ху...ня происходит?
bexxx
сегодня в 15:49
Даже на равных не играли. Монтелло прощай или Милан прощай вот такой выбор
zakirjan_87
сегодня в 15:48
2 проигрыш уже

думал в этом году по-бодаются с Турином

ан нет, ждем опять лучшие времена
elmi.eyubov
сегодня в 15:47
Кто бы что не говорил, но Милану пока рано говорить о 3-4 ых местах, проблем у Монтеллы полно, как и новичков. Россонери нужно как минимум пару сезонов, чтобы весь состав сыгрался. Сампа заслуженно победила.
Sexual Harassment
сегодня в 15:46
"Отлично" проявил себя Бонуччи в обоих эпизодах.
Шейх Сити
сегодня в 15:41
    Zen-Aku
    сегодня в 15:41
    И что самое забавное в этом матче так это то что первый гол Сампы был забить с ошибки Кессье.) Опять!!))))
    Mr_Tim
    сегодня в 15:38
    Неожиданно... Милан должен собраться к след играм
    Abbath
    сегодня в 15:34
    Все к тому и шло. Отсутствие внятной системной игры вкупе с индивидуальными ошибками в обороне дало соответствующий результат. Во что играет Монтелла - одному богу известно.
    Captain Paolo
    сегодня в 15:33
    Надоело смотреть как мистер строит из себя умника, а сам ничего не смыслит. Как можно имея такой состав играть так трусливо и отвратительно. Надеюсь Монтеллу уволят скоро.
    Dinamikk
    сегодня в 15:33
    вот теперь великий милан точно вернулся
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 15:32
    "Ювентус" и "Наполи" гораздо сильнее клубов из Милана.
    Игрокам нужно выкладываться на поле, а не болтать после одной удачной игры.
    Klose_Miro
    сегодня в 15:32
    Ничего, в четверг разгромно вынесут полу-аматорскую команду в Лиге Европы. Красавцы Сампдория, показали что юани не играют в футбол.
    Rafus Scorpius
    сегодня в 15:32
    Еще раз подтверждает, что Бонуччи стал монстром обороны только потому, что играл под знаменами Ювентуса, как отдельная личность - он не способен поднять за собой оборону Милана
    RussianHorse
    сегодня в 15:32
    Мулан вернулся)0)
    Internazionale Milano
    сегодня в 15:30
    А где Валерошка?
    Internazionale Milano ответил la-respect0
    сегодня в 15:30
    la-respect0:
    Всё встает на свои места.Скоро Интер подтянется)).
    Мечтай по больше.
    Internazionale Milano
    сегодня в 15:28
    Ха ха ха нашампурили милан.
    la-respect0
    сегодня в 15:28
    Всё встает на свои места.Скоро Интер подтянется)).
    Nazi
    сегодня в 15:27
    Да, сказал монтелла, мы должны перейти на новый уровень, мы должны научиться забивать голы не ударяя по воротам соперника! Это будет прорывом в истории футбола, и мы это сделаем. Не получилось сегодня, получится в следующей игре.
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