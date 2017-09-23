«Сампдория» нанесла поражение «Милану»

В поединке 6-го тура Серии А «Сампдория» в родных стенах переиграла «Милан».
Генуя, стадион «Луиджи Феррарис»
«Сампдория» – «Милан» – 2:0 (0:0)
Голы: Д. Сапата 72, Альварес 90+1.
«Сампдория»: Пуджони, Бережински, Сильвестре, Феррари, Стринич, Баррето, Торрейра (Капецци 90+3), Прат (Альварес 90+1), Рамирес (Верре 84), Квальярелла, Д. Сапата.
Главный тренер: Марко Джампаоло.
«Милан»: Доннарумма, К. Сапата, Бонуччи, Романьоли, Абате (Борини 82), Кессье, Билья, Бонавентура (Чалханоглу 78), Родригес, Сусо (Кутроне 78), Калинич.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
Предупреждения: Доннарумма 72, Бонуччи 83
Судья: Паоло Валери.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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