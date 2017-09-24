«Манчестер Юнайтед» вылетел в Москву на матч с ЦСКА

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о том, что команда вылетела в Москву на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.
Напомним, что матч состоится 27 сентября. Начало игры - 21:45 по московскому времени. Рассудят встречу шведы.
En route to Moscow with @Aeroflot. 🇷🇺✈️ pic.twitter.com/VyYlFx9yXL— Manchester United (@ManUtd) 25 сентября 2017 г.
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Ну держись Спартак! Ужас ночи на дьявольских крыльях уже летит в Москву)
Закусывать надо (с)
Сегодня 14:12
Ну держись Спартак! Ужас ночи на дьявольских крыльях уже летит в Москву)
Закусывать надо (с)