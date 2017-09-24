«Манчестер Юнайтед» вылетел в Москву на матч с ЦСКА

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о том, что команда вылетела в Москву на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

Напомним, что матч состоится 27 сентября. Начало игры - 21:45 по московскому времени. Рассудят встречу шведы.

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