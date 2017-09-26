Ещенко: «Они могли забить ещё, мы могли забить ещё – результат справедлив»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко подвёл итоги матча с «Ливерпулем» (1:1) в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов:
«Очень удивлён, что меня признали ключевым игроком команды. Весь наш состав заслуживает аплодисментов и похвалы.
Сегодня мы не так много владели мячом, и защищаться было проще. Мы знали об атакующей силе „Ливерпуля“ и не могли давать им много пространства и времени для проведения атак, иначе бы это могло обернуться для нас катастрофой.
Доволен ли я результатом? Ну, результат справедлив и для нас, и для них. Они могли забить больше, мы могли забить больше, так что это абсолютно справедливый результат».
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