Джикия: «Сдерживать Салаха было довольно сложно, но ничего опасного он не создал»

Центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, каково ему было играть на левом фланге обороны в матче группового раунда Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1):

«Не было ли страшно, что пропустим в концовке, когда судья добавил 8 минут? Нет, нисколько.

Долго ли привыкал к позиции левого защитника? У меня уже имелся опыт в предыдущих командах. Так что ничего нового.

У „Ливерпуля“ отмечу нападение, где очень сильные исполнители. Сдерживать Салаха было довольно сложно, но ничего опасного он в итоге не создал.

Претендует ли „Спартак“ по-прежнему на выход из группы? Безусловно!»

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