Мельгарехо: «Хотел забить гол и помочь команде, как в матче с „Анжи“»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо прокомментировал свой выход на замену на 85-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:1):

«Я вышел всего на несколько минут, но хотел забить и помочь команде, как я это сделал недавно, в последнем матче чемпионата России против „Анжи“.

У меня всегда есть большое желание получить игровые минуты, тем более в таком матче. Хотя эта встреча и не станет одной из самых важных в моей жизни – я уже принимал участие в подобных играх, когда был, например, в составе португальской „Бенфики“, и для меня в лигочемпионском ажиотаже нет ничего нового, — но, безусловно, еврокубковые матчи всегда имеют особую значимость для меня».

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