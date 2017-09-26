«Манчестер Сити» может потерять Менди на несколько месяцев

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намекнул, что левый защитник команды Бенжамин Менди может пропустить несколько месяцев из-за травмы колена, которую он получил в поединке с «Кристал Пэлас».

«Кажется, Менди потребуется больше времени на восстановление, чем мы предполагали изначально, и это обидно. Нужно ждать, но я уверен, что это займет больше времени, чем бы нам хотелось.

Что касается покупки еще одного левого защитника, то посмотрим, что будет в январе. Данило, Делф и Фернандиньо при необходимости могут закрыть эту позицию».

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