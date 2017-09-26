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«Манчестер Сити» может потерять Менди на несколько месяцев

сегодня, 11:41

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намекнул, что левый защитник команды Бенжамин Менди может пропустить несколько месяцев из-за травмы колена, которую он получил в поединке с «Кристал Пэлас».

«Кажется, Менди потребуется больше времени на восстановление, чем мы предполагали изначально, и это обидно. Нужно ждать, но я уверен, что это займет больше времени, чем бы нам хотелось.

Что касается покупки еще одного левого защитника, то посмотрим, что будет в январе. Данило, Делф и Фернандиньо при необходимости могут закрыть эту позицию».

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Don trambon
сегодня в 12:06
Нужно больше защитников лысый, ещё больше!
Igo0rek
сегодня в 11:57
Вот это печаль... Покупать левого защитника, нет никакого смысла. В команде собирается костяк и уже нет надобности тратить по 200 - 300 миллионов каждым летом. Теперь усиливать команду, можно точечно. Имеет смысл продать некоторых игроков и все будет хорошо.

Команде, чтобы сделать следующий шаг, нужно было делать перестройку. Манчини это почти удалось, Пеллегрини это совсем не удалось, Гвардиоле похоже удалось. Перестройка - это не дешево, а необходимость была. Отсюда приходится тратиться.
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