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Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
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Черчесов: «Рауш будет готовиться со сборной России к чемпионату мира»

сегодня, 16:47

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал тот факт, что защитник «Кельна» Константин Рауш получил разрешение от ФИФА выступать за национальную команду.

«Безусловно, это положительная новость. Теперь у нас не остаётся вопросов юридического характера, и Константин Рауш будет готовиться в составе команды к ближайшим контрольным матчам и чемпионату мира. При этом у него не будет никаких привилегий, он остается таким же кандидатом в сборную, как и все остальные футболисты, и должен доказывать свою состоятельность как в „Кёльне“, так и в сборной. 

Я уже неоднократно говорил, что для тренерского штаба сборной последний сбор был очень важным. Именно в формате игры с российским клубом и сразу после крупного турнира мы могли посмотреть на ближайших резервистов сборной, дать им шанс, которым, кстати, многие воспользовались. Играй команда международный матч, из-за юридических нюансов Рауш не смог бы принять в нём участие. Поэтому для него, как и для остальных футболистов, сбор получился полезным, а для тренеров – чрезвычайно информативным».

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Все комментарии
Так Себе Аналитик ответил Гуливер
сегодня в 17:52
Гуливер:
и он в разы лучше Комбаровых и Ещенок
Я думаю, даже среднестатистический российский хоккеист или новозеландский регбист лучше Комбарова, в то, что он футболист, верят только Федун и Мутко. Я просто смеюсь над каждым его действием.
Гуливер ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 17:32
Так Себе Аналитик:
Да согласно трансфермаркту и сам Рауш не блещет, его стоимость в 2.5 раза упала за последние несколько лет))
и он в разы лучше Комбаровых и Ещенок
Цесаревна Натали
сегодня в 17:14
ЧМ 2018. 1 Декабря. Жеребьевка ЧМ.Сборной России достаются в группе Н.Зеландия, Гондурас и Босния. Все рады до смерти.
Чемпионат начался:
Н.Зеландия - РФ 0:3 "Ура!!! Мы всех порвем, мы в финале!!! Станислав лучший!!!"
Гондурас- РФ 1:1 "Эээ!!!!Не ту страну назвали Гондурасом!!!"
Босния-РФ - 1:0 -не вышли из группы "Черчесова на кол,Мутко в тюрьму, футболистов в лагеря!!!"
Так Себе Аналитик ответил ДСА
сегодня в 17:09
ДСА:
А Кельн сейчас мягко говоря не блещет.
Да согласно трансфермаркту и сам Рауш не блещет, его стоимость в 2.5 раза упала за последние несколько лет))
ДСА
сегодня в 16:58
А Кельн сейчас мягко говоря не блещет.
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