Черчесов: «Рауш будет готовиться со сборной России к чемпионату мира»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал тот факт, что защитник «Кельна» Константин Рауш получил разрешение от ФИФА выступать за национальную команду.

«Безусловно, это положительная новость. Теперь у нас не остаётся вопросов юридического характера, и Константин Рауш будет готовиться в составе команды к ближайшим контрольным матчам и чемпионату мира. При этом у него не будет никаких привилегий, он остается таким же кандидатом в сборную, как и все остальные футболисты, и должен доказывать свою состоятельность как в „Кёльне“, так и в сборной.

Я уже неоднократно говорил, что для тренерского штаба сборной последний сбор был очень важным. Именно в формате игры с российским клубом и сразу после крупного турнира мы могли посмотреть на ближайших резервистов сборной, дать им шанс, которым, кстати, многие воспользовались. Играй команда международный матч, из-за юридических нюансов Рауш не смог бы принять в нём участие. Поэтому для него, как и для остальных футболистов, сбор получился полезным, а для тренеров – чрезвычайно информативным».

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