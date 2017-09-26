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Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
19:00 сегодня Карабах -:- Рома
21:45 сегодня Базель -:- Бенфика
21:45 сегодня ЦСКА -:- Ман Юнайтед
21:45 сегодня ПСЖ -:- Бавария
21:45 сегодня Андерлехт -:- Селтик
21:45 сегодня Атлетико М -:- Челси
21:45 сегодня Спортинг -:- Барселона
21:45 сегодня Ювентус -:- Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 1:2 Манчестер Юнайтед (до 19)
16:00 Матч завершен Кайрат (до 19) 2:2 Краснодар (до 19)
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«Карабах» - «Рома»: стартовые составы

сегодня, 18:07
КарабахКарабах-:-РомаРома19:00 Не начался

Стали известны стартовые составы на первый матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Ромой». Главный тренер азербайджанского клуба Гурбан Гурбанов заявил, что игра с „Ромой“ важна не только для команды, но и для всей страны.

«Карабах»: Шехич, Аголи, Садыгов, Гусейнов, Медведев, Гараев, Алмейда, Мичел, Мадатов, Энрике, Ндлову.

«Рома»: Алиссон, Перес, Манолас, Жуан, Коларов, Гоналон, Пеллегрини, Наингголан, Эль-Шаарави, Дефрель, Джеко.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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A S Roma
сегодня в 18:15
Три очка надо брать, по любому. Вперед Рома!
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