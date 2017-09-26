Стали известны стартовые составы на первый матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Ромой». Главный тренер азербайджанского клуба Гурбан Гурбанов заявил, что игра с „Ромой“ важна не только для команды, но и для всей страны.

«Карабах»: Шехич, Аголи, Садыгов, Гусейнов, Медведев, Гараев, Алмейда, Мичел, Мадатов, Энрике, Ндлову.

«Рома»: Алиссон, Перес, Манолас, Жуан, Коларов, Гоналон, Пеллегрини, Наингголан, Эль-Шаарави, Дефрель, Джеко.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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