Ромарио планирует баллотироваться на пост губернатора Рио-де-Жанейро

Известный в прошлом футболист Ромарио рассчитывает побороться за должность губернатора Рио-де-Жанейро. Об этом сам бразилец сообщил журналистам.

«В следующем году пройдут выборы губернатора Рио-де-Жанейро. Вполне вероятно, что я буду выдвигаться. Мы проведем встречи среди однопартийцев. Будем добиваться моего выдвижения», — сказал Ромарио.

На данный момент Ромарио занимает должность федерального сенатора от штата Рио-де-Жанейро. Он также собирался баллотироваться на пост президента Федерации футбола Бразилии.

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