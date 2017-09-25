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    Какая команда выиграет Кубок России 2017/18?
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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Халл Сити -:- Престон
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
21:45 сегодня Севилья -:- Марибор
21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Наполи -:- Фейеноорд
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Бешикташ -:- РБ Лейпциг
21:45 сегодня Монако -:- Порту
21:45 сегодня Боруссия Д -:- Реал
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 Матч завершен Спартак М (до 19) 2:1 Ливерпуль (до 19)
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Тренер «Карабаха»: «Игра с „Ромой“ важна не только для нас, но и для всей страны»

сегодня, 19:06
КарабахКарабах-:-РомаРомаЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями от матча с «Ромой», который состоится 27 сентября в рамках 2-го тура Лиги чемпионов:

«Это будет наша первая домашняя игра. Она важна не только для нас, но и для всей страны. Мы играем с „Ромой“ и хотим добиться положительного результата. 

В Европе у нас уже есть опыт, но не в Лиге чемпионов. Все-таки Лига Европы другая. Нам необходимо извлекать уроки из поражений, чтобы становиться сильнее. Хотя мы и проиграли „Челси“ со счетом 6:0, уверен, мы хорошо подготовились ко встрече с „Ромой“ и в этот раз сыграем лучше».

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нечитайло
сегодня в 19:14
рубитесь
Алсидес Гиджиев
сегодня в 19:13
Удачи! Карабахните Рому!
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