Тренер «Карабаха»: «Игра с „Ромой“ важна не только для нас, но и для всей страны»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями от матча с «Ромой», который состоится 27 сентября в рамках 2-го тура Лиги чемпионов:

«Это будет наша первая домашняя игра. Она важна не только для нас, но и для всей страны. Мы играем с „Ромой“ и хотим добиться положительного результата.

В Европе у нас уже есть опыт, но не в Лиге чемпионов. Все-таки Лига Европы другая. Нам необходимо извлекать уроки из поражений, чтобы становиться сильнее. Хотя мы и проиграли „Челси“ со счетом 6:0, уверен, мы хорошо подготовились ко встрече с „Ромой“ и в этот раз сыграем лучше».

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