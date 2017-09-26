FA обвинила «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» в неспособности контролировать своих игроков

Футбольная ассоциация Англии открыла дело против «Вест Хэма» и «Тоттенхэма» из-за инцидента, который произошел в матче 6-го тура АПЛ между этими командами.

В той встрече при счете 3:2 в пользу «Тоттенхэма» на поле произошла потасовка с участием ряда игроков. «Вест Хэм» пытался уйти со счета 0:3 и отыграться, в результате чего игроки дали волю эмоциям и спровоцировали стычку, по итогам которой было показано несколько желтых карточек.

Ответить на обвинения FА оба клуба могут до 18 часов четверга, 28 сентября.

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