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FA обвинила «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» в неспособности контролировать своих игроков

сегодня, 14:51
Вест ХэмВест Хэм2 : 3ТоттенхэмТоттенхэмМатч завершен

Футбольная ассоциация Англии открыла дело против «Вест Хэма» и «Тоттенхэма» из-за инцидента, который произошел в матче 6-го тура АПЛ между этими командами.

В той встрече при счете 3:2 в пользу «Тоттенхэма» на поле произошла потасовка с участием ряда игроков. «Вест Хэм» пытался уйти со счета 0:3 и отыграться, в результате чего игроки дали волю эмоциям и спровоцировали стычку, по итогам которой было показано несколько желтых карточек.

Ответить на обвинения FА оба клуба могут до 18 часов четверга, 28 сентября.

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Все комментарии
kor_toxa
сегодня в 15:09
".....«Вест Хэм» пытался уйти со счета 0:3....." куда уйти???
Cules2013 ответил ДСА
сегодня в 15:05
ДСА:
Раз в год такое бывает чуть ли не у каждой команды.
это такое оправдание что-ли?))) мощно, прямо чёрный пиар)
P4ELINE ответил команда симулянтов
сегодня в 15:04
команда симулянтов:
У Тоттенхэма постоянно проблемы с дисциплиной, это не первый и даже не пятый раз. Пора наказывать клуб либо крупными штрафами, а можно и несколько очков снять.
    Cules2013
    сегодня в 15:04
    Такое нужно пресекать и наказывать. Не сказать, что это самый мудрый и эффективный способ, но "ничегонеделанье" или полумеры значительно хуже.
    ДСА
    сегодня в 14:56
    Раз в год такое бывает чуть ли не у каждой команды.
    команда симулянтов
    сегодня в 14:55
    У Тоттенхэма постоянно проблемы с дисциплиной, это не первый и даже не пятый раз. Пора наказывать клуб либо крупными штрафами, а можно и несколько очков снять.
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