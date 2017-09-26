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Вернер попросил замену, не выдержав давления со стороны фанатов «Бешикташа»

сегодня, 09:25
БешикташБешикташ2 : 0РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер оказался не готов к атмосфере на выездном матче Лиги чемпионов с «Бешикташем» (0:2). Футболист вышел в стартовом составе, но попросил замену уже на 32-й минуте встречи.

Фанаты «Бешикташа» не только неистово поддерживали свою команду, но и персонально освистывали Вернера, последовав примеру некоторых немецких болельщиков.

Нападающий даже прибегнул к помощи специальных затычек для ушей, но, видимо, они не помогли. Камеры заметили, как еще во время игры Вернер закрывал уши руками.

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Все комментарии
LOpp
сегодня в 10:37
турецкие фанаты всегда громко поддерживают свои клубы.
3ton ответил Байкал Иркутск
сегодня в 10:29
Роналду в каждом матче ныряет
икона нырков 😃
Obdulio Varela
сегодня в 10:19
Хлипкий немец пошёл
Байкал Иркутск ответил weinmar
сегодня в 10:08
weinmar:
Зачем немецким болельщикам освистывать своего? Мы чего-то не знаем?
Почти год назад он нырнул дельфинчиком аля Самедов! После этого его регулярно как в клубе так и в играх за сборную освистывают немецкие болельщики! Сам Тимо Вернер считает, что его освистывают, за то, что он играет за Лейпциг, но в это слабо вериться!
Если каждого такого симулянта освистывали бы все болельщики без исключения и принадлежности к клубу, так глядишь и меньше дельфинов стало бы в футболе!
Emilan__
сегодня в 10:08
Какой привет от немцев такой ответ от турок, немцы сами начели отсвиствовать
FERIS
сегодня в 10:00
Что тут сказать просто дикари а не болелы,такое ощущение,что их выпустили из зверинца.
Ну молодого немца просто не выдержала психика.
alexamit
сегодня в 09:48
Ещё одни 56ы на трибунах.Да что бы турки делали без Германии,которая их пачками принимает в своей стране!
Don trambon
сегодня в 09:38
Кучка неудачников освистывают молодого парня, который уже успешнее их всех вместе взятых.

Забавно.
Dude-MU ответил weinmar
сегодня в 09:38
weinmar:
Зачем немецким болельщикам освистывать своего? Мы чего-то не знаем?
Пытаюсь понять твой коммент или юмор))Может я что-то пропустил в матче?
Василий 50
сегодня в 09:33
Слабак.
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 09:33
Это все психика слабая!
weinmar
сегодня в 09:30
Зачем немецким болельщикам освистывать своего? Мы чего-то не знаем?
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