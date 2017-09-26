Вернер попросил замену, не выдержав давления со стороны фанатов «Бешикташа»

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер оказался не готов к атмосфере на выездном матче Лиги чемпионов с «Бешикташем» (0:2). Футболист вышел в стартовом составе, но попросил замену уже на 32-й минуте встречи.
Фанаты «Бешикташа» не только неистово поддерживали свою команду, но и персонально освистывали Вернера, последовав примеру некоторых немецких болельщиков.
Нападающий даже прибегнул к помощи специальных затычек для ушей, но, видимо, они не помогли. Камеры заметили, как еще во время игры Вернер закрывал уши руками.
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икона нырков 😃
икона нырков 😃
Если каждого такого симулянта освистывали бы все болельщики без исключения и принадлежности к клубу, так глядишь и меньше дельфинов стало бы в футболе!
https://youtu.be/qRPvQiRLK5A
Если каждого такого симулянта освистывали бы все болельщики без исключения и принадлежности к клубу, так глядишь и меньше дельфинов стало бы в футболе!
Ну молодого немца просто не выдержала психика.
Ну молодого немца просто не выдержала психика.
Забавно.
Забавно.