Вернер попросил замену, не выдержав давления со стороны фанатов «Бешикташа»

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер оказался не готов к атмосфере на выездном матче Лиги чемпионов с «Бешикташем» (0:2). Футболист вышел в стартовом составе, но попросил замену уже на 32-й минуте встречи.

Фанаты «Бешикташа» не только неистово поддерживали свою команду, но и персонально освистывали Вернера, последовав примеру некоторых немецких болельщиков.

Нападающий даже прибегнул к помощи специальных затычек для ушей, но, видимо, они не помогли. Камеры заметили, как еще во время игры Вернер закрывал уши руками.

Timo Werner was subbed off at 32nd minute because he wasn’t able to cope with the #Beşiktaş fans noise. pic.twitter.com/qTHVXWk7oN — footballnews (@footynews33) 27 сентября 2017 г.

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