Маммана: «Честно говоря, думаю, мы проспали голевую атаку»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана прокомментировал гол, пропущенный его командой в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад», завершившегося победой сине-бело-голубых (3:1):

«Да, мы почувствовали, что соперник активнее заиграл в атаке ближе к концу первого тайма, но мы и так знали, что „Реал Сосьедад“ – очень сильная команда с хорошими игроками, поэтому важно было надёжно сыграть в защите. Нам это почти удалось.

Эпизод с пропущенным голом? Честно говоря, думаю, мы проспали атаку, после которой они забили нам. Расслабились на мгновение, потеряли концентрацию – и пропустили необязательный мяч».

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