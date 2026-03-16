«Кремонезе» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 14:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Кремонезе» – «Фиорентина», который состоится 16 марта 2026 года.

«Кремонезе»

«Кремонезе» дошел до того, что опустился в зону вылета и на данный момент занимает 17 место с 25 баллами. Команда принимает на своем поле прямого конкурента в лице «Фиорентины», от которой отстает на один балл. Предстоящая встреча может быть наиболее важной для каждого из клубов, ведь ее результат и настрой команд, может повлиять на дальнейшее положение в турнирной таблице.

Два последних матча «Кремонезе» завершились поражением от «Лечче» (1:2) и неудачей на своем поле с «Миланом» (0:2).

«Фиорентина»

«Фиорентина» в последних встречах была более успешна и продолжает участие в Лиге конференций, выиграв первый поединок в 1/8 финала. Команде не следует забывать о том, что можно вылететь из Серии А, поэтому в игре с «Кремонезе» гостям как минимум нельзя проигрывать. Встреча будет напряженной, но победа гостей помогла бы оторваться от конкурента.

Два последних матча «Фиорентины» завершились победой над «Ракувом» в Лиге конференций (2:1) и ничьей с «Пармой» в чемпионате Италии (0:0).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Кремонезе» – 4.1

Ничья – 3.55

Победа «Фиорентина» – 1.922

Статистика

«Кремонезе» проиграл семь из десяти последних матчей при трех ничьих

«Фиорентина» выиграла три из пяти последних встреч на выезде

«Фиорентина» выиграла четыре из пяти матчей с «Кремонезе» при одной ничьей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. Даже одна ошибка может стоить очень дорого для каждой из команд, поэтому стоит ожидать малорезультативную игру.