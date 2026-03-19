«Астон Вилла» – «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1773917617

вчера, 13:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Астон Вилла» – «Лилль», который состоится 19 марта 2026 года.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» очень слабее стала в последний месяц и проиграла несколько матчей в АПЛ , что может вскоре лишить команду шансов на топ-4. Тем не менее, во Франции в Лиге Европы коллективу далась минимальная победа и клубу из Бирмингем очень важно успешно выступить именно здесь. Тем не менее, нужно серьезно отнестись к сопернику, ведь у него опыт выездных возвращений есть даже в этом розыгрыше.

Два последних матча «Астон Виллы» завершились поражением от «Манчестер Юнайтед» (1:3) и минимальной победой над «Лиллем» (1:0).

«Лилль»

«Лилль» уже пережил худший отрезок сезона и за последнее время проиграл всего один поединок. Сейчас коллективу снова придется отыгрываться как в прошлом раунде и делать это на сей раз нужно в Англии. Судьба поединка будет зависеть от тактики, которую выберет каждая команда и как сможет ее реализовать. Тем не менее, гости отстают всего на один мяч и наверняка будут иметь возможности забить на выезде.

Два последних матча «Лилля» завершились выездной победой над «Ренном» (2:1) и поражением от «Астон Виллы» (1:2).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Астон Вилла» – 1.68

Ничья – 3.95

Победа «Лилль» – 5

Статистика

«Астон Вилла» проиграла шесть из десяти последних встреч во всех турнирах

«Лилль» выиграл три последних матча подряд на выезде во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах

Прогноз

Поставить на победу «Астон Виллы», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.68. Предполагаем, что клуб из Бирмингема не отпустит свою путевку в следующий раунд Лиги Европы, несмотря на проблемы, которые он испытывает на протяжении месяца.