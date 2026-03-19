Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиЛига чемпионов 2025/2026

Тудор считает, что «Тоттенхэм» стал более сплоченной командой

сегодня, 16:13
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор подвел итоги победы над «Атлетико» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Английский клуб по сумме двух поединков уступил со счетом 5:7. Мадридцы в четвертьфинале сыграют с «Барселоной».

Мы довольно долго не могли одержать победу на этом стадионе, и сегодня команда показала хорошую игру. Конечно, мы не рады тому, что не прошли дальше, но я должен быть доволен, потому что в сегодняшнем матче нам не хватило совсем немного. Этого оказалось недостаточно, но я поздравляю игроков.

В воздухе витала потрясающая энергия, болельщики были великолепны, и я наслаждался каждой минутой от начала до конца. Между командой и болельщиками сложилась по-настоящему прекрасная атмосфера, и мы хотим, чтобы это ощущение сохранилось.

Мы, безусловно, стали более сплоченной командой, у нас появилось больше боевого духа и уверенности. Нам нужно продолжать в том же духе. Сейчас нам нужно восстановить силы, ведь из-за травм мы находимся в непростой ситуации, но к воскресному матчу против «Ноттингем Форест» [в Премьер-лиге] мы будем готовы.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тудор Игор
Перевод с uefa.com Фото: Сайт УЕФА
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 17:49
Он стал гораздо ближе к пердиву.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 16:51
судя по всему это была последняя встреча в ЛЧ на долгие годы вперед. хотя всякое бывает, может воспрянут духом и Чемпионат возьмут в след сезоне. правда неясно пока какую лигу..
5ykgtt8828ev
5ykgtt8828ev
сегодня в 16:35
Победа на него навеяла надежду
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:26
В шипе покажут сплочённость))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 