ЦСКА ужасно начал новый год. Обновили антирекорд клуба, у тренера Челестини сдали нервы

1773850562

вчера, 19:16

Удивили фанатов и соперников.

Эксперты называют игру «армейцев» катастрофой

В футболе неважно что было вчера. Важнее, что случилось сегодня. И как это повлияет на будущее команды. Зимой «армейцы» жили надеждой. Отставали от «Краснодара» в РПЛ на четыре пункта. Теперь отстают на 10 очков. Также в пассиве тренера Челестини клубный антирекорд. Никогда не проигрывали в Кубке с такой шокирующей разницей. Узкая и низкая схема в защите вместе с двумя удалениями подсветили проблемы, которые глубже одного результата.

«Армейцы» позволили «Краснодару» отыграться в родных стенах, хотя первый матч полуфинальной серии Пути РПЛ вселил надежду. ЦСКА отправился на юг с преимуществом в два мяча. Но, как снег сбегает от весны, от Челестини удрали победы. Старт сезона – семь матчей без поражений в РПЛ , подзабыли. А ведь бодрые сборы и трансферы намекали, что ЦСКА планирует побеждать. И богатый опыт успехов в Кубке страны оставлял надежды на Суперфинал.

А в текущем состоянии надо готовиться к преодолению кризиса. Многие назвали старт ЦСКА ужасным. До ответного поединка с «Краснодаром» экс-защитник «армейцев» Гришин окрестил поражения в РПЛ на старте года провалом для тренера с амбициями Челестини. А в Кубке чемпион страны Мусаев из «Краснодара» козырнул ротацией. В московском матче «горожане» уступили 3:1, но в усиленном составе разогнали 10 атак с ударами, из которых 7 потревожили голкипера Торопа.

Когда разница по ударам в створ 7:0, а играли «Краснодар» и ЦСКА , то вердикт однозначный. «Армейцы» неожиданно для себя вошли в кризис. В РПЛ у них три поражения и один забитый мяч. Болезненная неудача в дерби с «Динамо» тоже повлияла на моральное состояние, домашние разгромы ранят сильнее. Теперь в центре внимания оказались тренер Челестини и ещё один важный человек, о котором надо говорить, когда не горит топливо футбола – трансферы игроков.

Просчитались тренер и спортивный директор ЦСКА

Неудачи пока тактические, хотя команда на грани срыва. Есть серия из поражений с бессмысленной победой между ними. При этом клуб потратил 23 млн евро на трансферы. Впрочем, «армейцы» покупают за деньги, которые получили от продаж. Зато спортивный директор ЦСКА Шевелёв под присмотром опытного Бабаева получил ресурсы, которых не было у предшественников. И результат удручает. Экс-тренер ЦСКА Николич не был доволен кадровой политикой клуба, а Челестини вовсе вспылил на публике:

Каждую неделю вы спрашиваете про нападающих. Но почему не спрашиваете у тех, кто их взял? Могу объяснить, почему поменял одного, другого, но я не занимаюсь трансферами, не покупаю игроков. Я тренирую команду. Может быть, попросите клуб устроить пресс-конференцию с участием спортивного директора? И он вам все объяснит: что он сделал и собирается сделать.

Не впервые Челестини бросил камень в огород Шевелёва. Была ремарка о качестве новичков, которое важнее, чем их количество. Зимой ЦСКА подписал Баринова, который не доехал в Испанию или Турцию. Заплатили деньги за молодых россиян Козлова и Воронова. Ещё в ЦСКА поставили на опытного бразильца Рейса в обороне. А самое главное – Дивеев ушел в «Зенит», а из Санкт-Петербурга прибыл форвард Гонду. Пока генеральная идея Шевелёва, которую явно одобрил Челестини, не сработала. Уход Дивеева сказался сильнее приезда Гонду.

ЦСКА потерял двух лидеров обороны за год. Знаменитый наглец и крепкий защитник Роша в августе отправился в теплые края, а Дивеев выбрал борьбу за чемпионство в «Зените». На данный момент у «армейцев» не решены вопросы в защите, где новички допускают ошибки, и в атаке, где Гонду отметился удалением в дерби против «Динамо». Самым результативным в РПЛ по сумме действий у ЦСКА является хавбек Обляков. Челестини и Шевелёв не нашли нового лидера защиты без Роши и Дивеева. И нет нового Думбия, чтобы спас у чужих ворот.

Фанатам важно увидеть психологический камбэк

ЦСКА тяжело утопить в собственных слезах после неудач. Правильно говорят о психологии, которая обычно выручала, а пока работает против «армейцев». Неспортивное поведение бразильских защитников Рейса и Мойзеса не хуже кислого выражения лица тренера Челестини описывает состояние ЦСКА . Нервозности у «армейцев» не меньше, чем эпизодов, когда не успевают за соперниками. Особенно выделяется потасовка в игре с «Балтикой». Тренер Талалаев организовал конфликт, но Челестини и футболисты ЦСКА поддались на провокацию.

И здесь важно напомнить, что в январе команду по семейным обстоятельствам покинул Алексей Березуцкий. Пришли итальянские ассистенты, но у них нет влияния на футболистов, как у легенды «армейцев». Березуцкий был связным для Челестини. Без авторитетного человека видим много эмоций на пустом месте. Красные карточки против «Краснодара» из разряда: ничего не делай – будет лучше. И после потасовки в Калининграде будут санкции. Также матч против «Балтики» случайно подсветил вечную проблемную новейшей истории ЦСКА .

У Талалаева есть форвард, который забил в РПЛ 12 мячей – Брайан Хиль, а у Челестини лишь надежды на адаптацию Гонду в будущем. Нет голов. Нет кадрового баланса. Попытка найти нового лидера в лице Баринова не сыграла. Дмитрий неуместным выносом мяча подарил «Балтике» победный гол в РПЛ , а забил как раз Хиль. И «Краснодар» не впечатлили главные имена в основе ЦСКА . Физическое и моральное состояние переплетаются и делают удушающий приём. Челестини нужны победы в ближайших турах чемпионата.

ЦСКА – неплохая команда со скверными результатами, и это более выгодная позиция для толчка, чем многие другие. Но болельщики не на шутку встревожены, ведь в РПЛ только две команды собрали по четыре поражения подряд. ЦСКА в компании аутсайдера из Сочи. После серии подписаний москвичи рассчитывали на рывок вверх и успех в Пути РПЛ после домашней победы над «Краснодаром». Регламент дарит второй шанс, «армейцы» сыграют в Пути регионов. Но в той части сетки тоже сильные соперники, расслабиться не получится.