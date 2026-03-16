«Спортинг» – «Будё-Глимт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 17:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Спортинг» – «Будё-Глимт», который состоится 17 марта 2026 года.

«Спортинг»

«Спортинг» рискует потерять чемпионство в Португалии в этом году и вылететь на столь ранней стадии Лиги чемпионов. Команда уступает три мяча норвежскому клубу, который удивил всю Европу и отыграться даже на своем поле будет максимально сложно. Тем не менее, на стадион придут болельщики, которые верят в команду, и хозяева постараются вернуть интригу в противостояние этой пары.

Два последних матча «Спортинга» завершились поражением от «Будё-Глимт» (0:3) и ничьей с «Брагой» (2:2).

«Будё-Глимт»

«Будё-Глимт» совершенно неудержим на своем стадионе и сейчас команда пытается сосредоточиться на ответной игре в Португалии, которая точно будет сложнее. Гости намерены сдержать соперника и на дать забить ему быстрый мяч, ведь с каждой секундной на поле, надежды на камбэк «Спортинга» будет все меньше. Игра обещает быть сложной для футболистов, но интересной для зрителей.

Два последних матча «Будё-Глимт» завершились победой над «Спортингом» (3:0) в Лиге чемпионов и успехом с «Мольде» (2:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Спортинг» – 1.6

Ничья – 4.9

Победа «Будё-Глимт» – 4.7

Статистика

«Будё-Глимт» выиграл уже восемь поединков подряд во всех турнирах

«Спортинг» победил в девяти матчах из десяти последних на своем поле при одном поражении

В единственной встрече неделю назад между клубами сильнее оказался «Будё-Глимт»

Прогноз

Поставить на победу «Спортинга», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что чемпион Португалии сможет одержать победу в ответной игре, но вряд ли сможет пройти в следующий раунд.