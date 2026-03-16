«Райо Вальекано» – «Леванте»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 14:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Райо Вальекано» – «Леванте», который состоится 16 марта 2026 года.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» смог изменить ситуацию и имеет уже целую серию матчей без поражений. Команда на данный момент занимает 15 место с 31 баллом и успешно выступает в Лиге конференций. В домашней игре с одним из аутсайдеров Ла Лиги у хозяев есть хорошая возможность набрать три балла и закрепиться еще выше в турнирной таблице на радость болельщикам.

Два последних матча «Райо Вальекано» завершились выездной победой над «Самсунспором» в Лиге конференций (3:1) и ничьей с «Севильей» (1:1).

«Леванте»

«Леванте» после серии поражений в последних двух турах набрал четыре очка, но они не помогли команде выйти из зоны вылета. На данный момент коллектив располагается на предпоследнем месте с 22 баллами и от 17 места отстает на шесть пунктов, что вполне можно отыграть. Любой результат, кроме поражения будет для гостей неплохим результатом, ведь в итоговом подсчете может пригодиться каждый пункт.

Два последних матча «Леванте» сыграл вничью с «Жироной» (1:1), а ранее обыграл «Алавес» (2:0).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Райо Вальекано» – 1.68

Ничья – 3.85

Победа «Леванте» – 5.2

Статистика

«Райо Вальекано» не проигрывает уже шесть поединков подряд во всех турнирах

«Леванте» проиграл семь из десяти последних встреч на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Райо Вальекано», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.68. Даже одна ошибка может стоить очень дорого для каждой из команд, поэтому стоит ожидать минимальную победу хозяев.