«Фрайбург» – «Генк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 11:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Фрайбург» – «Генк», который состоится 19 марта 2026 года.

«Фрайбург»

«Фрайбург» не смог отличиться в первой игре в Бельгии, но и позволил забить себе лишь один мяч. Такая разница оставляет немецкой команде отличные шансы, которая на своем поле при поддержке болельщиков попробует отыграться как можно быстрее и уже нацеливаться на более крупный результат, чтобы без дополнительно времени пройти дальше, в четвертьфинал турнира.

Два последних матча «Фрайбурга» завершились минимальными поражениями от «Унион Берлин» (0:1) в Бундеслиге и «Генка» в Лиге Европы.

«Генк»

«Генк» как и в прошлом раунде смог победить в первой игре, однако сейчас разница измеряется лишь одним мячом. Теперь команде придется играть ответную встречу на выезде, и букмекеры больше верят в «Фрайбург». Гостям все равно нужно настраиваться, что в Германии придется забивать, ведь вряд ли они смогут удержать ничью, особенно если будут стараться это делать целенаправленно.

Два последних матча «Генка» завершились победой над «Сент-Трюйденом» (1:0) и успехом с «Фрайбургом» в Лиге Европы (1:0).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Фрайбург» – 1.6

Ничья – 4.2

Победа «Генк» – 5.5

Статистика

«Фрайбург» проиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах

«Генк» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах на выезде

В первой игре в Бельгии между клубами сильнее оказался «Генк» (1:0).

Прогноз

Поставить на победу «Фрайбурга», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что немецкая команда одержит победу минимум в один мяч, а возможно и пройдет дальше без необходимости дополнительных 30 минут.