Кристиан Родригес не попал в заявку «Атлетико» на матч с «Реалом»

Хавбек «Атлетико» Кристиан Родригес, как и ожидалось, не сыграет в предстоящем матче 3-го тура Ла Лиги против «Реала». У уругвайца травма левой ноги, и он остался вне заявки на предстоящую встречу.
В то же время в состав попал новичок «матрасников» итальянец Алессио Черчи.
«Атлетико»: Мойя, Облак, Годин, Сикейра, Ансалди, Гамес, Хуанфран, Миранда, Хименес, Суарес, Тиагу, Коке, Гарсия, Туран, Габи, Сауль, Черчи, Гризманн, Манджукич, Рауль Хименес.
В то же время в состав попал новичок «матрасников» итальянец Алессио Черчи.
«Атлетико»: Мойя, Облак, Годин, Сикейра, Ансалди, Гамес, Хуанфран, Миранда, Хименес, Суарес, Тиагу, Коке, Гарсия, Туран, Габи, Сауль, Черчи, Гризманн, Манджукич, Рауль Хименес.