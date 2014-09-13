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Кристиан Родригес не попал в заявку «Атлетико» на матч с «Реалом»

13 сентября 2014, 17:51
 Хавбек «Атлетико» Кристиан Родригес, как и ожидалось, не сыграет в предстоящем матче 3-го тура Ла Лиги против «Реала». У уругвайца травма левой ноги, и он остался вне заявки на предстоящую встречу.

В то же время в состав попал новичок «матрасников» итальянец Алессио Черчи.

«Атлетико»: Мойя, Облак, Годин, Сикейра, Ансалди, Гамес, Хуанфран, Миранда, Хименес, Суарес, Тиагу, Коке, Гарсия, Туран, Габи, Сауль, Черчи, Гризманн, Манджукич, Рауль Хименес.
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