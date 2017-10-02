Де Росси покинул расположение сборной Италии с травмой колена

Зарубежные СМИ сообщают о том, что полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси травмировал колено и покинул лагерь сборной Италии накануне очередных поединков отборочного раунда чемпионата мира-2018. Футболиста заменит хавбек «Интера» Роберто Гальярдини.
34-летний капитан римского клуба ранее отмечал, что может вскоре закончить игровую карьеру.
В ближайших матчах итальянцам предстоит сразиться со сборными Македонии (6 октября) и Албании (9 октября).
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте