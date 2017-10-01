Ибрагимович уже в этом месяце приступит к тренировкам в общей группе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, судя по всему, восстанавливается после перенесенной на колене операции с опережением графика.

В клубе считают, что швед восстановился на 80%, и ждут, что он сможет приступить к тренировкам в общей группе уже через несколько недель.

Напомним, что ранее 35-летний форвард, который на днях отметит свое 36-летие, был включен в заявку МЮ на матчи группового этапа Лиги чемпионов, хотя изначально планировалось, что в этом году он больше не сыграет.

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