Белотти повредил колено в матче с «Вероной»

Нападающий и главная звезда «Торино» Андреа Белотти травмировал колено в матче с «Торино» в 7-м туре Серии А.

Наставник туринского клуба Синиша Михайлович сообщил прессе, что точно определить характер травмы пока не представляется возможным. Прямо сейчас игрок проходит медицинские тесты.

23-летний футболист рискует пропустить матчи в составе сборной Италии против национальных команд Македонии (6 октября) и Албании (9 октября) в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Матч «Торино» и «Вероны» закончился со счетом 2:2. В предыдущем туре, напомним, клуб уступил «Ювентусу».

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