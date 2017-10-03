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Лукаку может не сыграть за Бельгию против Боснии и Кипра

сегодня, 06:42
БельгияБельгия4 : 0Босния и ГерцеговинаБосния и ГерцеговинаМатч завершен

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку в понедельник не принял участия в тренировке национальной команды из-за проблем с лодыжкой. Однако МРТ не обнаружило каких-либо повреждений.

Пресс-служба бельгийской сборной информирует, что Лукаку пока будет тренироваться по индивидуальной программе и может пропустить отборочные поединки ЧМ-2018 против команды Боснии и Герцеговины, а также сборной Кипра.

Отметим, что 30 сентября Лукаку отыграл весь матч 7-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (4:0) и отличился забитым мячом.

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Gahi
сегодня в 07:27
Для Боснии и Кипра это падарок с гандикапом.
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