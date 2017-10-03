Лукаку может не сыграть за Бельгию против Боснии и Кипра

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку в понедельник не принял участия в тренировке национальной команды из-за проблем с лодыжкой. Однако МРТ не обнаружило каких-либо повреждений.

Пресс-служба бельгийской сборной информирует, что Лукаку пока будет тренироваться по индивидуальной программе и может пропустить отборочные поединки ЧМ-2018 против команды Боснии и Герцеговины, а также сборной Кипра.

Отметим, что 30 сентября Лукаку отыграл весь матч 7-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (4:0) и отличился забитым мячом.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте