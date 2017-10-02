Вернер получил травму и пропустит 2 матча сборной Германии

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер получил мышечную травму шеи и не поможет Бундестим в заключительных играх отбора к ЧМ с командами Северной Ирландии и Азербайджана. При этом главный тренер команды Йоахим Лёв решил никого не вызывать вместо Вернера. Напомним, по разным причинам вызов в сборную не получили Мануэль Нойер, Месут Озил, Сами Хедира, Марио Гомес и Йонас Хектор.

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