Селюк готов предложить пари руководству «Локомотива»

Футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что его подопечный Сенин Себаи, представляющий «Балтику», гораздо лучше нападающего «Локомотива» Эдера и даже готов предложить пари руководству «железнодорожников», чтобы доказать это.

«Я знаю игроков из „Лилля“, знаю эту команду. Я сразу говорил, что Эдер никакой. Во Франции у него игровой практики не было, но в Россию он приехал на зарплату 2 миллиона. Это что, он в „Лилле“ 4 миллиона получал? Там и близко нет таких цен. Эдер бы сюда и на 600 тысяч пришел. Хотя он и за эти деньги не нужен, потому что плохой игрок.

Кто-то скажет, что я всё это говорю, чтобы продвинуть своих игроков. Могу сказать, что Себаи, которого я привел в „Балтику“, в разы лучше Эдера. Хотя у него зарплата в 50 раз меньше. Если РЖД хочет выбрасывать деньги, это их дело. Но в российском футболе не видят потенциал игроков.

Готов предложить руководству „Локомотива“ спор. Себаи переходит полностью бесплатно к ним. Зарплату плачу ему я. Если он лучше Эдера, то они предлагают ему новый контракт с достойной зарплатой. Если нет, то я плачу им какую-то круглую сумму. Например, 50 % зарплаты Эдера».

23-летний Себаи в 12 матчах текущего сезона ФНЛ забил 4 мяча. На счету 29-летнего Эдера 2 гола в 4 встречах.

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