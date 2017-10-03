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Селюк готов предложить пари руководству «Локомотива»

сегодня, 09:33

Футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что его подопечный Сенин Себаи, представляющий «Балтику», гораздо лучше нападающего «Локомотива» Эдера и даже готов предложить пари руководству «железнодорожников», чтобы доказать это.

«Я знаю игроков из „Лилля“, знаю эту команду. Я сразу говорил, что Эдер никакой. Во Франции у него игровой практики не было, но в Россию он приехал на зарплату 2 миллиона. Это что, он в „Лилле“ 4 миллиона получал? Там и близко нет таких цен. Эдер бы сюда и на 600 тысяч пришел. Хотя он и за эти деньги не нужен, потому что плохой игрок.

Кто-то скажет, что я всё это говорю, чтобы продвинуть своих игроков. Могу сказать, что Себаи, которого я привел в „Балтику“, в разы лучше Эдера. Хотя у него зарплата в 50 раз меньше. Если РЖД хочет выбрасывать деньги, это их дело. Но в российском футболе не видят потенциал игроков.

Готов предложить руководству „Локомотива“ спор. Себаи переходит полностью бесплатно к ним. Зарплату плачу ему я. Если он лучше Эдера, то они предлагают ему новый контракт с достойной зарплатой. Если нет, то я плачу им какую-то круглую сумму. Например, 50 % зарплаты Эдера».

23-летний Себаи в 12 матчах текущего сезона ФНЛ забил 4 мяча. На счету 29-летнего Эдера 2 гола в 4 встречах.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
сегодня в 10:41
Я думаю пари не будет
VIPded
сегодня в 10:32
ДимДимыч уже и не знает, как шлак свой слить...)))
КЭТиК
сегодня в 10:32
Интерсно было бы если бы Локомотив неожиданно согласился.
Барсеножечницa
сегодня в 10:31
И тот и другой игроки посредственны...Мой Месси вот это футболист!!!
Байкал Иркутск
сегодня в 10:31
Все уже и так смеются над Селюком, а после таких вот заявлений с ним скоро и ФНЛ контактов иметь не будет!
Если бы к нему реально бы относились как к уважаемому человеку, то соглашались бы на его "подарки", помните он бесплатно хотел Томь укомплектовать игроками из Африки, но нет над ним смеются!
А вообще без клоунов скучно было бы!
Arsenal007
сегодня в 10:23
лайфхак для локо - спорят с селюком, маринуют его на лавке,. селюк проигрывает и платит бабки ))
Смитерс ответил ivany4
сегодня в 10:22
ivany4:
Лучше бы ты на рельсы лег, за свою "правду".))
там занято. дамочкой из Питера.
Живанильда
сегодня в 10:21
Спросонья прочитал,что Селюк готов подложить парня руководству Локомотива.
Leha-ha50
сегодня в 10:16
С таким аферистом заключать пари?!? Да это ж САМОУБИВСТВО!!!
ivany4
сегодня в 10:03
Лучше бы ты на рельсы лег, за свою "правду".))
Xtraz ответил Казанский
сегодня в 10:01
Казанский:
23-летний Себаи в 12 матчах текущего сезона ФНЛ забил 4 мяча. На счету 29-летнего Эдера 2 гола в 4 встречах. -------------------- Что-то страшно за деньги Селюка..Или он отмажется,что говорил это не в трезвом уме да и с памятью проблемы?
Черный пиар - тоже пиар))
cska1234
сегодня в 09:59
Мммм, пропихивание очередного Траоре ?
rawer
сегодня в 09:59
а что Джафара не предложишь в довесок?)
memphis
сегодня в 09:47
Я бы поспорил на месте РЖД))
Казанский
сегодня в 09:39
23-летний Себаи в 12 матчах текущего сезона ФНЛ забил 4 мяча. На счету 29-летнего Эдера 2 гола в 4 встречах.
--------------------
Что-то страшно за деньги Селюка..Или он отмажется,что говорил это не в трезвом уме да и с памятью проблемы?
Смитерс
сегодня в 09:38
Молодой человек... копеечные проекты потому и называются копеечными, что с них нечего украсть. (с)
Владимир Ушаков
сегодня в 09:35
Что этот агентишка себе позволяет
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