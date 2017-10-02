"Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком сентября"

В традиционном ежемесячном голосовании за лучшего игрока месяца болельщики ЦСКА присудили победу голкиперу Игорю Акинфееву. За сентябрь страж ворот принял участие в пяти матчах «армейцев» и дважды был признан игроком матча — после встреч с «Динамо» и «Манчестер Юнайтед». Игорь набрал 43 % голосов.
Второе место занял Александр Головин, а тройку лучших игроков месяца замыкает Тимур Жамалетдинов.
В прошлом месяце Акинфеев стал вторым.
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