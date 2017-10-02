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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком сентября

сегодня, 15:46

В традиционном ежемесячном голосовании за лучшего игрока месяца болельщики ЦСКА присудили победу голкиперу Игорю Акинфееву. За сентябрь страж ворот принял участие в пяти матчах «армейцев» и дважды был признан игроком матча — после встреч с «Динамо» и «Манчестер Юнайтед». Игорь набрал 43 % голосов.

Второе место занял Александр Головин, а тройку лучших игроков месяца замыкает Тимур Жамалетдинов.

В прошлом месяце Акинфеев стал вторым.

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Все комментарии
juchok
сегодня в 16:33
заодно и рекорд обновил! молодец, Игореха!
Obdulio Varela
сегодня в 16:31
Жжот Сухарян
Воин666 ответил mihaluch
сегодня в 16:30
mihaluch:
В матче с МЮ четыре отбил, четыре пропустил, пропускная способность 50%.
Это по твоему показатель? Типа отбил 5 ударов с 40 метров и сразу лучший вратарь, ну 100% защита. У него там было куча выходов 1 на 1. Один из голов прилетел после сейва Акинфеева, а что он может ещё сделать, если защита спит?
Воин666
сегодня в 16:28
А Акинфеев действительно был лучшим у нас. Он единственный к кому не было претензий.
mihaluch
сегодня в 16:25
В матче с МЮ четыре отбил, четыре пропустил, пропускная способность 50%.
Воин666
сегодня в 16:24
Не понимаю за что дали 3 место Жемалетдинову. Забил гол на добивании в матче с Бенфикой и всё сразу лучший, а то что Вернблум и Фернандес играют в разы полезнее, похоже всем всё равно.
Просто Мутко ответил Смитерс
сегодня в 16:22
Смитерс:
Плохи дела в ЦСКА, раз уж ЭТО - лучший игрок команды...
У Динамо все хорошо зато ))
Просто Мутко ответил требл
сегодня в 16:21
требл:
Пропустил четыре и признан лучшим игроком. Березуцкий, который по мячу не попал, в том матче, наверное, второе место занял.
а ты думал тебя признают ? axaxax
вячеслав остапенко
сегодня в 16:19
Я тоже признал Акинфеева игрок месеца
Шуnя771
сегодня в 16:08
"Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком сентября"


Однозначно! Держать рекорды в Европе на рекордной высоте не каждому дано!
spartach n1
сегодня в 16:00
В октябре 11 лет без сухарей стукнет-конечно лючший !))
Napoleon Bonapart
сегодня в 16:00
Согласен!
Живанильда
сегодня в 15:58
Как никак два рекорда в сентябре обновил.
Смитерс
сегодня в 15:57
Плохи дела в ЦСКА, раз уж ЭТО - лучший игрок команды...
требл
сегодня в 15:52
Пропустил четыре и признан лучшим игроком. Березуцкий, который по мячу не попал, в том матче, наверное, второе место занял.
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