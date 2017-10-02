«Зенит» представил видео о матче с «Анжи»

Питерский «Зенит» на своем YouTube-канале выложил видео о матче с махачкалинским «Анжи», который завершился вничью 2:2.
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Питерский «Зенит» на своем YouTube-канале выложил видео о матче с махачкалинским «Анжи», который завершился вничью 2:2.
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Лично мне показалось, что поле вполне пригодно.
На Крестовском песок летит из-под ног.
Лично мне показалось, что поле вполне пригодно.
На Крестовском песок летит из-под ног.