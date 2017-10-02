«Енисей» пригласил «Барселону» в ФНЛ

«Енисей» в шуточной форме пригласил «Барселону» поучаствовать во втором дивизионе России, узнав, что «блаугранас» могут сменить чемпионат, если Каталония объявит независимость.

Клуб из Красноярска предложил «сине-гранатовым» бонус в виде трех поединков с участием арбитра Дениза Айтекина и лучшего нападающего лиги Андрея Козлова — но только на пять матчей.

Узнали, что «Барселона» может сменить чемпионат, поэтому приглашаем её для участия в лучшей футбольной лиге мира — ФНЛ!#вФНЛништяк pic.twitter.com/daWClimswb — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 2 октября 2017 г.

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