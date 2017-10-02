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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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«Енисей» пригласил «Барселону» в ФНЛ

сегодня, 15:59

«Енисей» в шуточной форме пригласил «Барселону» поучаствовать во втором дивизионе России, узнав, что «блаугранас» могут сменить чемпионат, если Каталония объявит независимость.

Клуб из Красноярска предложил «сине-гранатовым» бонус в виде трех поединков с участием арбитра Дениза Айтекина и лучшего нападающего лиги Андрея Козлова — но только на пять матчей.

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Все комментарии
Слайш
сегодня в 16:33
Я давно так не ржал, знатный тролинг, особенно про Айтекина )))
fczpkossidspb ответил LOpp
сегодня в 16:33
LOpp:
лучше бы Зенит пригласили.
Мы вам уступим,девушек вперёд!)
barcelona and cruyff
сегодня в 16:32
Енисей продолжает дело Петросяна. Клоуны
fczpkossidspb
сегодня в 16:32
Ахаххаха Красавцы!))))
Rоnаldinho
сегодня в 16:31
Урюпинский Трактор предложил Реалу играть в чемпионате волгоградской области. Оставшись без Барселоны в Примере и потеряв мотивацию Реалу предлагается обрести ее на полях Поволжья,бонусом будет назначение пенальти в каждой игре для Рональду и назначение постоянно на игру Вити Кашшаи.
eaguar
сегодня в 16:30
В ПФЛ для начала нужно .
Bezymniy Ispanec
сегодня в 16:29
Крутая шутка!!!Там все в первой лиге такие веселые?Уржаться можно!!!
311
сегодня в 16:29
Лучше просто расформировать и создать балетную труппу!)
Footbolista ответил LOpp
сегодня в 16:27
LOpp:
лучше бы Зенит пригласили.
Не, Зенит же "великий клуб", он надеется на приглашение в Ла Лигу вместо Барсы ))
Мигалков ответил Wolf77785
сегодня в 16:25
Wolf77785:
я бы спартак пригласил, но у них и в рфпл бонусы есть))))
Ты для начала девочку хотя бы раз в кино пригласи.))
Мигалков ответил LOpp
сегодня в 16:22
LOpp:
лучше бы Зенит пригласили.
Зенит к ним скоро без приглашения нагрянет. Очень скоро. Практика показывает, что проекты долго не живут.
Дикий_Запах
сегодня в 16:21
лучше вообще не шутить , чем шутить так ..
особенно хештег вФНЛништяк просто ....
Чупакабра
сегодня в 16:21
Забыли добавить 30 удалений противника и пожизненное присвоение золотого мяча Месси. Даже после окончания карьеры.
Майкл59ru
сегодня в 16:21
Ага,Барселона просто всю жизнь мечтала после Камп Ноу играть в потном,вонючем манеже. А Месси будет просто прыгать от радости,когда узнает что будет играть бок о бок с таким супер форвардом как Андрюха Козлов )
RUSTY8
сегодня в 16:20
Gallardo27
сегодня в 16:18
В Барселоне люди умирают, а Енисей шутки шутит
Wolf77785 ответил LOpp
сегодня в 16:17
LOpp:
лучше бы Зенит пригласили.
я бы спартак пригласил, но у них и в рфпл бонусы есть))))
Аксинья
сегодня в 16:16
Ввиду отказа католонских спортсменов им присуждено техническое поражение 0:3...
Rоnаldinho
сегодня в 16:14
Мизинец Умтити дороже чем весь фк Енисей, отдыхайте ребята с Вашими шутками неудачными,и кстати Айтекин отсудил матч прекрасно,без ошибок!!!!
Просто Мутко
сегодня в 16:13
Спартаку предложат бонус в виде трех поединков с участием арбитра Владислава Безбородова и лучшего нападающего, воспитанника тарасовской школы Дзюбу
Смитерс ответил Y.N.W.A.
сегодня в 16:13
Y.N.W.A.:
А вообще, это хитрый план Путина. Сначала Барселона переходит в российский футбольный чемпионат, а затем и Каталония в состав РФ.
В Мадриде пророссийские настроения раньше были, а Барселона - махровые натовцы.
нечитайло
сегодня в 16:12
Прикольно
Vadik
сегодня в 16:07
Прикольно))))
Шуnя771
сегодня в 16:05
Лучше бы предложили Барселоне бонус в виде Вилкова, Карасева и Безбородова..))
Y.N.W.A.
сегодня в 16:05
А вообще, это хитрый план Путина. Сначала Барселона переходит в российский футбольный чемпионат, а затем и Каталония в состав РФ.
oligarx vasia
сегодня в 16:04
    Y.N.W.A.
    сегодня в 16:04
    Началось. Все хотят словить хайпа на этой теме.
    nba05
    сегодня в 16:03
    Ахахах

    от души,спасибо)
    ДАША Д
    сегодня в 16:02
    Неуместная шутка.
    LOpp
    сегодня в 16:01
    лучше бы Зенит пригласили.
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