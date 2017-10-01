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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Глушаков: «„Ростов Арена“ - прекрасный стадион»

сегодня, 12:21

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков посетил строящийся стадион «Ростов Арена» и выразил свое восхищение. 

«Давно ждал этого момента, и вот он настал! Удалось выкроить немного времени и побывать на новом строящемся стадионе в Ростове. Что могу сказать… Арена прекрасна уже сейчас, особенно газон. А когда строительство завершится - будет просто праздник. Радуюсь за город и за Ростовскую область - нас ждёт прекрасное время и отличный футбол на ЧМ-2018!

Как видите, уже работаю с мячом - восстановление идёт по плану, а во время таких приятных поездок оно происходит ещё быстрее!», - поделился Денис Глушаков.

В матче с «Марибором» в рамках Лиги чемпионов Денис Глушаков получил травму и выбыл на несколько недель.

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Все комментарии
denmig
сегодня в 13:13
Побольше таких стадионов! глядишь, и уровень игры будет расти! приятно за Ростовских мужиков! играйте в футбол, ребята!
MIKITA463295
сегодня в 12:53
Хорошо что так много новых стадионов строятся,футбол на таких стадионах смотреть одно удовольствие...
vka1970
сегодня в 12:50
Востанавливайся Денис.
Хорошие эмоции только убыстряют процесс выздоровления.
А стадион ростовский действительно хорош.
Конфетка.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:50
Арена на своём месте-это главное. В Ростове любят футбол.
Адвокат 76
сегодня в 12:49
Ростову везёт, даже завидно за них, новый стадион это всегда прекрасно.
liverpoоl2014
сегодня в 12:47
Тарасовский банщик в каске талисман удачи)
VV V
сегодня в 12:37
Спартаконенавистник играет в Спартаке......чудеса.....
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:35
Да, супер!
Морозовский
сегодня в 12:33
Глушак передаёт "прифет" бомжам:"Арена прекрасна уже сейчас, ОСОБЕННО ГАЗОН. " Молодец, тоже "любит" "проект, как и вся страна !
Typoк
сегодня в 12:26
Опять он рот раскрыл и забыл закрыть
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