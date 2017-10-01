Глушаков: «„Ростов Арена“ - прекрасный стадион»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков посетил строящийся стадион «Ростов Арена» и выразил свое восхищение.

«Давно ждал этого момента, и вот он настал! Удалось выкроить немного времени и побывать на новом строящемся стадионе в Ростове. Что могу сказать… Арена прекрасна уже сейчас, особенно газон. А когда строительство завершится - будет просто праздник. Радуюсь за город и за Ростовскую область - нас ждёт прекрасное время и отличный футбол на ЧМ-2018!

Как видите, уже работаю с мячом - восстановление идёт по плану, а во время таких приятных поездок оно происходит ещё быстрее!», - поделился Денис Глушаков.

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) Окт 1 2017 в 1:43 PDT

В матче с «Марибором» в рамках Лиги чемпионов Денис Глушаков получил травму и выбыл на несколько недель.

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