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    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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ФИФА получила заверение от властей о том, что стадион в Самаре построят в срок

сегодня, 11:44

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит прокомментировал положение дел вокруг строительства стадиона в Самаре к ЧМ-2018.

«Задержки по срокам существуют, потому что очень сложный проект, очень сложная крыша. Любые отсрочки вызывают беспокойство, но мы получили заверения от властей, что все работы будут завершены в срок. Были привлечены большие силы, подрядчик получил все необходимые ресурсы. Ближайшие два-три месяца окажутся ключевыми, мы будем следить за ситуацией.

Для нас это важная арена, так как она примет шесть матчей турнира. Сегодня мы внимательно следили за всеми работами».

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ermak6848
сегодня в 12:25
Вызывает беспокойство чиновника от ФИФА Сколько стырят денег !?
Как в Питере сделали распил .....
Морозовский
сегодня в 12:12
Питерских срочно вызывать надо! Справятся быстро - опыт огромный!
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