ФИФА получила заверение от властей о том, что стадион в Самаре построят в срок

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит прокомментировал положение дел вокруг строительства стадиона в Самаре к ЧМ-2018.

«Задержки по срокам существуют, потому что очень сложный проект, очень сложная крыша. Любые отсрочки вызывают беспокойство, но мы получили заверения от властей, что все работы будут завершены в срок. Были привлечены большие силы, подрядчик получил все необходимые ресурсы. Ближайшие два-три месяца окажутся ключевыми, мы будем следить за ситуацией.

Для нас это важная арена, так как она примет шесть матчей турнира. Сегодня мы внимательно следили за всеми работами».

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