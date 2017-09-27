В Калининграде хотят вывести стадион для ЧМ-2018 на самоокупаемость

Избранный губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о работах вокруг стадиона к ЧМ-2018 и его дальнейшей судьбе.

«Безусловно, содержание стадиона - это определенный вызов для региона. Мы к этому готовы, сначала стоит задача выйти на самоокупаемость арены. В настоящее время футбольный клуб „Балтика“ имеет хорошие шансы пробиться в РФПЛ, это скажется на посещаемости домашних матчей. Кроме того, после турнира предусматривается использование футбольного стадиона как многофункционального комплекса для проведения спортивных соревнований и развлекательных мероприятий различного уровня».

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