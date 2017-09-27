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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
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20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
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Глава службы безопасности «Зенита»: «Наши болельщики не поджигали кресла в Краснодаре»

сегодня, 10:03
КраснодарКраснодар0 : 2ЗенитЗенитМатч завершен

Глава службы безопасности «Зенита» Юрий Федотов рассказал о конфликтных ситуациях вокруг болельщиков петербургской команды во время выезда на игру с «Краснодаром» (2:0).

«К сожалению, имела место рассогласованность в действиях между нами и службой безопасности „Краснодара“. Наша служба отправила заявку, указав, что ориентировочно будет тысяча человек. К сожалению, эта заявка была воспринята „Краснодаром“ как заявка на выделение билетов. Поэтому такое количество нам и было выделено.

По факту же на выезд приехало на 150 болельщиков больше, естественно, они захотели сидеть со своими на гостевом секторе, и это стало причиной проблем.

Поджигали ли кресла фанаты „Зенита“? Нет. Я пообщался с руководством координационного штаба по итогам матча и полицией, которая контролирует все через видеосистему. По их данным, болельщики не подожгли ни одного кресла. Была подожжена тряпка между креслами, но никакого ущерба нанесено не было».

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Все комментарии
dargo
сегодня в 10:51
Я лично, из этой истории с нашими болельщиками обращаю внимание только на то, что нашу команду на выезде поддерживает такое количество своих болельщиков - это супер, а вина за все эти дела на совести служб безопасности команд , они и должный нести ответственность. А писакам тут язвительных, пошлых и хамских выпадов в адрес Зенита совет - берегите своё здоровье, так можно и лопнут от злости и зависти, лучше почаще смотрите на турнирную таблицу чемпионата – там всё де фако видно, и с вами спорить бесполезно
Colonist
сегодня в 10:49
Просто произошло Непроизвольное воспламенение файеров в месте, в котором их проносят болельщики Зенита!:)
time out
сегодня в 10:48
Глава СБ Зенита: "Наши болельщики не поджигали кресла в Краснодаре, это трудно сделать, а вот если поджечь между ними тряпки, тогда другое дело могут и загореться, чем сообразительные питерцы и воспользовались".
Дмитрий Аександров
сегодня в 10:46
Систему безопасности нужно создавать в рамках всего футбола.
Она должна быть унифицированной и способной немедленно реагировать на любые изменения.
Тогда исчезнут все неоднозначные понимания разных заявок и прочих моментов.
Но кто ее будет создавать, Мутко, Маркин и прочие свадебные генералы?
Аргeнтинeц
сегодня в 10:44
Главой службы безопасности «Зенита» должен быть Широков
Charismatic ответил n272nm
сегодня в 10:43
n272nm:
Галицкой большой привет! Зенит должен ответить зеркально. В ответном матче нужно не пустить часть фанатов Краснодара на стадион, а тем кто откроет рот, пусть ОМОН переломает ноги. И выдать им на трибуну тряпку для протеста. А после матча во всех СМИ полить грязью фанатов из Краснодара.
Ну если болелы Краснодара будут вести себя как тупые отбитые быдланы и будут пытаться пролезть на стадион - то пожалуйста, пусть их ОМОН повяжет.
Аденн
сегодня в 10:42
    СПОРТ СПОРТ
    сегодня в 10:40
    меньше попами по креслам ерзать надо !!!
    DawnOfDestiny
    сегодня в 10:38
    ну сожгли шарфик Спартака, почему бы и нет?) но кресло же не виновато...
    LOpp ответил Jeck Denielse
    сегодня в 10:35
    Jeck Denielse:
    Спартак и Краснодар по весне 5-го марта не делили 1-е и 2-е место.......у Спартака после 18-го тура было 41 очко у Краснодара 29.... Здесь же пошли на принцип...... Краснодар очень хотел догнать Зенит....даже слишком очень..... Отсюда и самовоспаменяющиеся кресла и сломанные ноги болельщиков.... Неприятная история.....
    у Краснодара активных фанатов человек 100.
    не думаю, что счет был бы другим, придя на матч на пару тысяч больше краснодарской кузьмы.
    spartach n1
    сегодня в 10:34
    СПОРТ СПОРТ
    сегодня в 10:33
    вот таких гореболел тупо гнать из фан-движения!!! Смотришь болеешь за команду а какая-то слабоумное тело поджигает или кидает фаер на поле, как в игре с Бенфикой, неужели рядом стоящие фанаты не могут дать по голове за это???
    Jeck Denielse ответил LOpp
    сегодня в 10:33
    LOpp:
    весной на матче Краснодар-Спартак было 15 тысяч красно-белых болельщиков, при квоте 3 тысячи. и не было ни каких проблем.
    Спартак и Краснодар по весне 5-го марта не делили 1-е и 2-е место.......у Спартака после 18-го тура было 41 очко у Краснодара 29....
    Здесь же пошли на принцип......

    Краснодар очень хотел догнать Зенит....даже слишком очень.....
    Отсюда и самовоспаменяющиеся кресла и сломанные ноги болельщиков....
    Неприятная история.....
    Морозовский
    сегодня в 10:32
    Искры достаточно для пожара, а они тряпки лазурные подпалили !
    Evgeny Moreman ответил LOpp
    сегодня в 10:29
    LOpp:
    что мешало этим 150 болельщикам купить билеты на другие сектора? стадион на половину пустой был. сами накосячили с "ориентировочно будет тысяча человек" а теперь ищут виноватых.
    Стадион был забит под завязку ,с приятелем купили билеты на верхние ряды ,а хотели пересесть ближе ,не получилось.
    КЭТиК
    сегодня в 10:29
    Светило яркое солнце, болельщики сняли очки, и луч солнца, проходя через линзы, поджигал кресла. Наверное так было.
    Vadik
    сегодня в 10:27
    Какая разница что горело? Факт возгорания есть и этого достаточно
    LOpp
    сегодня в 10:24
    весной на матче Краснодар-Спартак было 15 тысяч красно-белых болельщиков, при квоте 3 тысячи. и не было ни каких проблем.
    n272nm ответил Groove000
    сегодня в 10:24
    Вопросов нет, есть регламент, согласно которому гостям выделяют 10% билетов. Вислучае с Краснодаром это 3300 билетов на гостевой сектор. Если Галицкий от жадности решил сэкономить, то это его проблемы и отвественность за скотское отношение к гостямидолжкн нести он.
    ПерекатиПоле
    сегодня в 10:23
    Ну тряпок то фаны Зенита насобирали ещё на гостевом секторе Крестовского, после матча с спартаком.
    Hasselby
    сегодня в 10:19
    Сами загорелись.
    n272nm
    сегодня в 10:19
    Галицкой большой привет! Зенит должен ответить зеркально. В ответном матче нужно не пустить часть фанатов Краснодара на стадион, а тем кто откроет рот, пусть ОМОН переломает ноги. И выдать им на трибуну тряпку для протеста. А после матча во всех СМИ полить грязью фанатов из Краснодара.
    морозз
    сегодня в 10:18
    Просто подожгли тряпку от которой сгорел ряд кресел, но виновата в этом тряпка! До такого маразма надо ещё додуматься!
    LOpp
    сегодня в 10:16
    что мешало этим 150 болельщикам купить билеты на другие сектора? стадион на половину пустой был.
    сами накосячили с "ориентировочно будет тысяча человек" а теперь ищут виноватых.
    Efimych
    сегодня в 10:15
      Василий 50
      сегодня в 10:15
      Федотов, это твой косяк.
      Faustello
      сегодня в 10:14
      Глава службы безопасности «Зенита»:
      - Кто курил??? Кто здесь???
      Морозовский
      сегодня в 10:09
        Groove000
        сегодня в 10:09
        Какая разница, тряпка или кресло? Галицкий предупреждал гостей, чтоб вели себя нормально, а поджог - это не есть норма. А по поводу билетов, так у вас же спросили именно кол-во болельщиков, для которых нужно выделить эти билеты. Вы назвали ориентировочное число - вам дали билеты. Какие вопросы тут могут быть вообще?
        Delight
        сегодня в 10:06
        Это баклан мимо пролетал и огнивом с**анул.😄😄😄😄
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