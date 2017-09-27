Глава службы безопасности «Зенита»: «Наши болельщики не поджигали кресла в Краснодаре»

Глава службы безопасности «Зенита» Юрий Федотов рассказал о конфликтных ситуациях вокруг болельщиков петербургской команды во время выезда на игру с «Краснодаром» (2:0).

«К сожалению, имела место рассогласованность в действиях между нами и службой безопасности „Краснодара“. Наша служба отправила заявку, указав, что ориентировочно будет тысяча человек. К сожалению, эта заявка была воспринята „Краснодаром“ как заявка на выделение билетов. Поэтому такое количество нам и было выделено.

По факту же на выезд приехало на 150 болельщиков больше, естественно, они захотели сидеть со своими на гостевом секторе, и это стало причиной проблем.

Поджигали ли кресла фанаты „Зенита“? Нет. Я пообщался с руководством координационного штаба по итогам матча и полицией, которая контролирует все через видеосистему. По их данным, болельщики не подожгли ни одного кресла. Была подожжена тряпка между креслами, но никакого ущерба нанесено не было».

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