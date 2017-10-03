L'Equipe - о Пике: «Он остаётся»

Авторитетное французское издание L'Equipe потроллило защитника сборной Испании Жерара Пике. В свежем номере газеты была опубликована карикатура, где полицейский держит Пике за шею и говорит: «Se queda» (Он остается).

Именно эти слова Пике ранее написал в своем «твиттере», утверждая, что в «Барселоне» останется нападающий Неймар, но позднее тот все-таки покинул клуб, перейдя в ПСЖ.

Напомним, что Пике является сторонником независимости Каталонии, но пока продолжает выступать за сборную Испании.

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