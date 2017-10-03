В Англии еще не проигрывали только МЮ, «Ман Сити» и «Шрюсбери Таун»

С начала сезона в первых четырех дивизионах Англии остались только три коллектива, которые еще не проигрывали. Это «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», представляющие АПЛ, а также скромный «Шрюсбери Таун» из Лиги 1 - третьего по силе дивизиона. Подопечные Пола Херста после 11 туров занимают первое место в таблице, выиграв 9 матчей и еще 2 сведя к ничьей. При этом дважды команда вырывала победы уже в компенсированное время.

«Шрюсбери Таун» в 2016 году удалось дойти до 1/8 финала Кубка Англии, где их остановил МЮ.

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