Глеб не договорился с одесским «Черноморцем» о контракте

Белорусский полузащитник Александр Глеб сообщил, что мог перейти в одесский «Черноморец». Также он рассказал, что пока не намерен вешать бутсы на гвоздь, а в будущем может стать тренером.

«С „Черноморцем“ мы не договорились.

Думаю, еще один сезончик проведу. Также пойду учиться, чтобы получить тренерскую лицензию, на этой неделе или на следующей запишусь», — сказал Глеб в эфире программы «PRO спорт» на телеканале «Беларусь 5».

Последним клубом Глеба были «Крылья Советов», за которые он сыграл 7 матчей в РФПЛ и покинул команду в мае.

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