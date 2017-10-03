Гальярдини и Кристанте заменят в сборной Италии Де Росси и Пеллегрини

Главный тренер национальной команды Италии Джампьеро Вентура вызвал в сборную полузащитника «Интера» Роберто Гальярдини и хавбека «Аталанты» Бриана Кристанте на матчи отбора ЧМ-2018 против Албании и Македонии. Футболисты заменят в сборной травмированных Даниэле Де Росси и Лоренцо Пеллегрини.

Отметим, что 22-летний полузащитник «Аталанты», права на которого принадлежат «Бенфике», впервые получил вызов в главную команду Италии.

Оба матча итальянцев также вынуждены будут пропустить полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти и форвард «Торино» Андреа Белотти.

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