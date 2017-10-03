Анчелотти: «В „Баварии“ говорили, что я не знаю, как тренировать, что я слишком мягкий»

Итальянский специалист Карло Анчелотти рассказал, что у него было много критиков в «Баварии», откуда тренера недавно уволили.
«В „Баварии“ говорили, что я не знаю, как тренировать, что я слишком мягкий, что подготовка команды была плохой. Молчание - моя добродетель. Так что в этой ситуации лучше промолчать и подумать».
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поэтому выиграл чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии
а также в придачу несколько кубков Лиги Чемпионов!
Неумёха какой то, а не тренер)
поэтому выиграл чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии
а также в придачу несколько кубков Лиги Чемпионов!
Неумёха какой то, а не тренер)