Анчелотти: «В „Баварии“ говорили, что я не знаю, как тренировать, что я слишком мягкий»

Итальянский специалист Карло Анчелотти рассказал, что у него было много критиков в «Баварии», откуда тренера недавно уволили.

«В „Баварии“ говорили, что я не знаю, как тренировать, что я слишком мягкий, что подготовка команды была плохой. Молчание - моя добродетель. Так что в этой ситуации лучше промолчать и подумать».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте