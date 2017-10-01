Венгер побил достижение Фергюсона

Матч 7-го тура английской Премьер-Лиги между «Арсеналом» и «Брайтоном» стал знаковым для главного тренера «канониров» Арсена Венгера.
Французский специалист побил достижение легендарного наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, который на тренерском мостике «красных дьяволов» противостоял 44 различным коллективам в рамках АПЛ.
Для Венгера «Брайтон» стал 45-м таким соперником.
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Говорил тысячу раз, но скажу и тысяча первый... Фергюсон лучший тренер за всю историю футбола!
Говорил тысячу раз, но скажу и тысяча первый... Фергюсон лучший тренер за всю историю футбола!