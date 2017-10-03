Шевченко: «Для меня не стало откровением то, как Ярмоленко заиграл в „Боруссии“»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал удачный старт украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в дортмундской «Боруссии»:

«Сравнивать мою ситуацию и ситуацию Андрея Ярмоленко не совсем правильно, Я уехал из „Динамо“ в 22 года, а Андрей перебрался в зарубежный клуб уже в качестве состоявшегося футболиста. В Дортмунде он сразу попал в родную стихию – команда играет в атакующем ключе. Лично для меня не стало откровением то, как Ярмоленко там заиграл».

Шевченко также поделился ожиданиями от матчей отбора ЧМ-2018 против сборных Косово и Хорватии.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте