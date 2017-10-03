«Милан» контактирует с Соузой и Маццарри

Руководство «Милана» после поражения от «Ромы» (0:2) встретилось с главным тренером команды Винченцо Монтеллой. Хотя клуб неоднократно поддерживал Монтеллу публично, в беседе ему было сказано, что он лишится своей должности, если проиграет еще и «Интеру».

Сообщается, что «россонери» уже связались с агентами тренеров Паулу Соузы и Вальтера Маццарри.

Соуза - фаворит руководства, так как считается, что его стиль как раз подходит для проекта «Милана».

Что касается Маццарри, то его в свое время приглашал в «Интер» нынешний босс «Милана» Марко Фассоне.

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