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Лопетеги: «Преданность Пике сборной Испании не обсуждается»

сегодня, 05:59

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги прокомментировал критику в адрес защитника Жерара Пике, активно выступающего за независимость Каталонии:

«Пике хорошо готов, он очень мотивирован играть за сборную. О чём он думает? Мы не анализируем мысли других людей. Преданность Пике сборной Испании даже не обсуждается, именно поэтому он вызван в национальную команду. Сейчас всем необходимо остыть и не раздувать эту тему. Я не буду анализировать действия Пике. У меня есть своё мнение, но я не буду его озвучивать. Моя обязанность – подготовить игроков к матчам сборной. Раздувание этой темы никак не поможет команде. Нам нужно успокоиться и не нагнетать обстановку.

Пике любят в раздевалке, я не чувствую плохой атмосферы в сборной. Все игроки прибыли сюда, потому что хотят быть в национальной команде».

Напомним, тренировка испанской сборной продлилась всего 23 минуты из-за свиста в адрес 30-летнего защитника «Барселоны».

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