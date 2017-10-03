Робсон: «В сборной Англии нет игрока, который точно должен быть капитаном команды»

Бывший капитан сборной Англии Брайан Робсон считает, что в нынешнем составе «Трех Львов» нет явного кандидата на роль капитана:

«Я не думаю, что это прям какая-то ноша. Просто нужен игрок, который мог бы быть примером для остальных, наслаждаться этой ролью, выполнять указания тренера и помогать партнерам.

Дело в том, что я не вижу в сборной какого-то выделяющегося игрока, про которого можно было бы сказать: „Он точно должен быть капитаном команды“».

Некоторые считают, что на эту роль подходит форвард Харри Кейн.

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