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Робсон: «В сборной Англии нет игрока, который точно должен быть капитаном команды»

сегодня, 22:17

Бывший капитан сборной Англии Брайан Робсон считает, что в нынешнем составе «Трех Львов» нет явного кандидата на роль капитана:

«Я не думаю, что это прям какая-то ноша. Просто нужен игрок, который мог бы быть примером для остальных, наслаждаться этой ролью, выполнять указания тренера и помогать партнерам.

Дело в том, что я не вижу в сборной какого-то выделяющегося игрока, про которого можно было бы сказать: „Он точно должен быть капитаном команды“».

Некоторые считают, что на эту роль подходит форвард Харри Кейн.

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Все комментарии
juchok
сегодня в 22:51
Моноло поспорит!
008Maximus
сегодня в 22:35
Хорошо что у нас есть четко выраженный капитан России ПУТИН ВЛАДИМИР, голову ломать не надо на ближайшие лет 30.
008Maximus
сегодня в 22:34
Внутри коллектива виднее, с экрана ты это точно не увидишь.
Owl Fake
сегодня в 22:22
Есть живая лигенда Хрендерсон!
starche
сегодня в 22:18
Точно сказано.
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