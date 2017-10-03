Президент Федерации футбола Испании: «Пике останется в сборной»

Президент Королевской испанской футбольной федерации Хуан Луис Ларреа высказал поддержку защитнику сборной Жерару Пике, который выступает за независимость Каталонии.

«Пике не покинет расположение сборной Испании. Это может случится только в том случае, если он получит травму. В сборной нет напряженной атмосферы. Отношения между Пике и Рамосом такие же, как и раньше», - сказал Ларреа.

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