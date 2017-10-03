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Президент Федерации футбола Испании: «Пике останется в сборной»

сегодня, 20:57

Президент Королевской испанской футбольной федерации Хуан Луис Ларреа высказал поддержку защитнику сборной Жерару Пике, который выступает за независимость Каталонии.

«Пике не покинет расположение сборной Испании. Это может случится только в том случае, если он получит травму. В сборной нет напряженной атмосферы. Отношения между Пике и Рамосом такие же, как и раньше», - сказал Ларреа.

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Все комментарии
киэнджин
сегодня в 21:18
Одна правда не Мадридская, моя редкая оговорка...)))
Levadia
сегодня в 21:15
Санта-Барбара только начинается.
Пике же сам не прочь перестать выступать за сборную Испании.
Великий Князь
сегодня в 21:14
Кинеджин в шоке. Пике завербовали)))
cska1948
сегодня в 21:06
«Пике не покинет расположение сборной Испании. Это может случится только в том случае, если он получит травму..."
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И ещё в том случае, если Каталония получит независимость.
киэнджин
сегодня в 20:59
Останутся и мадридские свиньи, которые приходят на тренировку и на стадион не ради сборной Испании!
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