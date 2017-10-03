Коллимор: «На месте „Барселоны“ пытался бы подписать Де Брюйне, а не Коутиньо»

Бывший футболист «Ливерпуля» Стэн Коллимор считает, что «Барселоне» было бы разумнее попытаться подписать полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне, а не хавбека мерсисайдцев Филиппе Коутиньо:
«Если бы я управлял трансферами в „Барселоне“, то я бы старался заполучить Де Брюйне, а не Коутиньо.
Тут даже думать не надо. Если бразилец, по мнению боссов „Барсы“, стоит 140 млн фунтов, то бельгиец тогда должен стоить 180 или 190 млн».
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1. Неймар 222 млн евро (ПСЖ)
2. Мбаппе 180 млн евро (ПСЖ)
3. Дембеле 105 млн евро + 42 бонусы (Барселона)
4. Погба 105 млн евро (МЮ)
5. Бэйл 100 млн евро (Реал)
6. Ронулду 94 млн евро (Реал)
7. Зидан 75 млн евро (Реал)
8. Де Брюйне 74 млн евро (Ман Сити)
Мы даже в топ 5 самых дорогих трансферов не входим)
1. Неймар 222 млн евро (ПСЖ)
2. Мбаппе 180 млн евро (ПСЖ)
3. Дембеле 105 млн евро + 42 бонусы (Барселона)
4. Погба 105 млн евро (МЮ)
5. Бэйл 100 млн евро (Реал)
6. Ронулду 94 млн евро (Реал)
7. Зидан 75 млн евро (Реал)
8. Де Брюйне 74 млн евро (Ман Сити)
Мы даже в топ 5 самых дорогих трансферов не входим)
с одной оговоркой.
Тактовая частота Де Брюне чуточку уступает
общекомандной барселоновской.
Кевину прибавить в скорости мышления и будет золото,
уровня Пирло.
с одной оговоркой.
Тактовая частота Де Брюне чуточку уступает
общекомандной барселоновской.
Кевину прибавить в скорости мышления и будет золото,
уровня Пирло.
Сейчас СИТИ и ПСЖ , с кем бесполезно торговатся .
нефтяная труба решает 😁
Сейчас СИТИ и ПСЖ , с кем бесполезно торговатся .
нефтяная труба решает 😁