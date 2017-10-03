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Коллимор: «На месте „Барселоны“ пытался бы подписать Де Брюйне, а не Коутиньо»

сегодня, 21:34

Бывший футболист «Ливерпуля» Стэн Коллимор считает, что «Барселоне» было бы разумнее попытаться подписать полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне, а не хавбека мерсисайдцев Филиппе Коутиньо:

«Если бы я управлял трансферами в „Барселоне“, то я бы старался заполучить Де Брюйне, а не Коутиньо.

Тут даже думать не надо. Если бразилец, по мнению боссов „Барсы“, стоит 140 млн фунтов, то бельгиец тогда должен стоить 180 или 190 млн».

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Все комментарии
Igo0rek ответил 3ton
сегодня в 22:47
3ton:
СИТИ бы Месси за 300 млн. забрал . Сейчас СИТИ и ПСЖ , с кем бесполезно торговатся . нефтяная труба решает 😁
Сити не покупал никого дороже 74 млн евро))

1. Неймар 222 млн евро (ПСЖ)
2. Мбаппе 180 млн евро (ПСЖ)
3. Дембеле 105 млн евро + 42 бонусы (Барселона)
4. Погба 105 млн евро (МЮ)
5. Бэйл 100 млн евро (Реал)
6. Ронулду 94 млн евро (Реал)
7. Зидан 75 млн евро (Реал)
8. Де Брюйне 74 млн евро (Ман Сити)

Мы даже в топ 5 самых дорогих трансферов не входим)
Джохар Нохчо
сегодня в 22:38
У Атлетико Коке надо брать, Де Брюйна не продадут, а Коутиньо слишком хрупкий чтоб на него столько денег потратить
neomessi
сегодня в 22:23
Пеп его не продаст , это и ежу понятно.
Жажда скорости
сегодня в 22:22
барса подписала уже айтекина..
Roman73
сегодня в 22:15
справедливо,
с одной оговоркой.
Тактовая частота Де Брюне чуточку уступает
общекомандной барселоновской.
Кевину прибавить в скорости мышления и будет золото,
уровня Пирло.
Капитан Смoллетт
сегодня в 22:05
в сити наверно только и ждут чтобы кдб барселоне продать
Apsny
сегодня в 22:05
Эриксена или Коке.
Valerii
сегодня в 21:57
Да, де брюйне на сегодня лучший. Вот кто реально заменил бы в барсе хавиинъесту.
sihafazatron
сегодня в 21:52
кто же его продаст? тем более щас контракт с ним продлевают на улучшенных условиях
starche
сегодня в 21:51
Нет, Каутиньо несомненно намного выше классом.
AlexanderP622
сегодня в 21:49
Нет Барса подпишет Коутиньо. Потому что мешок МС и сука Гвардиола не продаст Барсе его.
киэнджин ответил 3ton
сегодня в 21:43
3ton:
надо Кокорина брать , пока можно😃
Надо Зенит пожалеть и точКа! и нашу сборную за одно!
3ton ответил киэнджин
сегодня в 21:42
надо Кокорина брать , пока можно😃
3ton
сегодня в 21:42
СИТИ бы Месси за 300 млн. забрал .
Сейчас СИТИ и ПСЖ , с кем бесполезно торговатся .
нефтяная труба решает 😁
commando
сегодня в 21:40
Из мешка вряд ли получится купить футболиста,не тот клуб.
Эллочка
сегодня в 21:39
cпаpтак позоp poccии
киэнджин
сегодня в 21:38
С Бразилами дела делать опасно...Надо с Тоттэна брать датчанина и точка..
Эллочка
сегодня в 21:37
физрук пеп по братски отдаст бесплатно
grafff
сегодня в 21:36
Прав Стэн
Igo0rek
сегодня в 21:36
Ага! Лучше пусть Коутиньо интересуются!
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