Коллимор: «На месте „Барселоны“ пытался бы подписать Де Брюйне, а не Коутиньо»

Бывший футболист «Ливерпуля» Стэн Коллимор считает, что «Барселоне» было бы разумнее попытаться подписать полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне, а не хавбека мерсисайдцев Филиппе Коутиньо:

«Если бы я управлял трансферами в „Барселоне“, то я бы старался заполучить Де Брюйне, а не Коутиньо.

Тут даже думать не надо. Если бразилец, по мнению боссов „Барсы“, стоит 140 млн фунтов, то бельгиец тогда должен стоить 180 или 190 млн».

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