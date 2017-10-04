Тренировочные базы в Екатеринбурге после чемпионата мира 2018 отдадут детям

Департамент информационной политики Свердловской области сообщает, что тренировочные базы для футболистов в Екатеринбурге, которые будут использоваться во время чемпионата мира 2018, после будут переданы детским и юношеским спортивным школам.



«В Свердловской области уже разработана программа использования спортивных объектов после чемпионата мира. Все тренировочные площадки будут переданы в пользование горожанам и детским спортивным школам. Стадион „Калининец“ будет предоставлен в пользование футбольной школе „Урал“, где сейчас тренируются 280 воспитанников. Стадион „Исеть“ передадут в пользование детско-юношеским спортивным школам „Буревестник“ и „Локомотив“, где занимаются 250 детей», - говорится в сообщении.



Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о Концепции наследия чемпионата мира по футболу.

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